Ex-wielrenner en ploegleider Allan Peiper kreeg van zijn vrouw een zitbank op Berg Ten Houte als huwelijkscadeau

Er was nogal wat bekend volk uit de wielrennerij afgezakt naar de Berg Ten Houte waar met gewezen mountainbikekampioen Filip Meirhaeghe sowieso al een fietsvedette woont. De huidige schepen heeft vanuit zijn huis zicht op het bankje dat een plaatje draagt met de tekst ‘Sit and have a rest on my favourite climb’. Australische Vlaming Allan Peiper (60) kreeg het van zijn vrouw Katrien cadeau op hun huwelijk in maart vorig jaar. “Ze gaf mij een tekening waarop een bankje stond. Ik dacht eerst dat het om in te lijsten was maar toen bleek dat er een echt exemplaar zou volgen en nog wel op wat voor mij de mooiste helling is in de Vlaamse Ardennen. Lastig om te doen, op een belangrijke plaats in het parcours van de E3-Prijs en de Ronde van Vlaanderen. Ik was blij toen ik hoorde dat Berg Ten Houte na een periode van afwezigheid in de voorjaarskoersen weer werd opgepikt door Dwars door Vlaanderen en nu helemaal terug is. De nieuw aangelegde kasseien maken hem nog zwaarder.”

Volledig scherm Vlnr: Buurvrouw Kelly Hessens, eigenaar van de grond Claudine Van Overmeire en schepen Ann De Tollenaere. © GEDR

Laatste in de proloog

José De Cauwer, gewezen ploegleider van Peiper, was één van de gasten op de onthulling. “Ik begrijp wel niet waarom dat bankje aan het begin van de klim staat”, grapte die. “In 1992 had ik Allan bij mij in de ploeg van de Tour. In de proloog in Luxemburg eindigde hij laatste, op 18 minuten van ritwinnaar Indurain. Hij wou naar huis. Ik zei hem toen: moet je daarvoor helemaal van Australië komen om na één rit op te geven in de Tour? Hij heeft die Ronde uitgereden, dat zegt alles over hem. Ik gun hem dat bankje, ook al staat het aan de verkeerde kant van de helling.”

Goden

Ook Peter Van Petegem, Johan Museeuw en Ferdi Van Den Haute waren present. “Johan en Peter zijn voor mij wielergoden, echte Flandriens die de Ronde van Vlaanderen wonnen en Parijs-Roubaix”, stak Peiper zijn bewondering niet onder stoelen of (zit)banken. “Toen ik 46 jaar geleden op mijn zestiende vanuit Australië in Vlaanderen belandde, stapte ik in een nieuwe wereld binnen. Ik heb het me nooit beklaagd. Eddy Planckaert was mijn Vlaamse koersbroer, renners als Ferdi Van Den Haute voorbeelden van wilskracht. Allemaal Flandriens waar ik naar opkeek en die nu vrienden zijn geworden.”

Allan Peiper werd na zijn actieve carrière ploegleider, onder meer bij Team UAE van Tadej Pogacar die hij in 2020 naar zijn eerste zege in de Tour leidde. Peiper vecht echter al enkele jaren tegen kanker en die behandeling vergt veel van zijn krachten. Daarom is hij sedert eind 2021 niet meer vast aan het werk in de wielersport maar als consultant.

Volledig scherm Samen op hun bankje: Allan Peiper en echtgenote Katrien Van Engeland © GEDR

Pinksterbloemen

Het zitbankje zelf kwam er in overleg tussen Katrien Van Engeland en het gemeentebestuur van Maarkedal. Het staat op grond van Claudine Van Overmeire.

“Ik was hier aan het werk toen enkele mensen van de gemeente en Katrien op zoek waren naar een geschikt plekje voor dat bankje. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van Allan Peiper gehoord want ik ken geen coureurs. Maar ik zag daar geen graten in. Ik ben nadien gaan vragen aan onze buren Filip Meirhaeghe en zijn vrouw Kelly of ze Allan Peiper kenden en de naam gaan opzoeken op google. Toen was ik helemaal mee in het verhaal. Als straks mijn pinksterbloemen gaan schieten, gaat dat een zeer mooi beeld geven. En als ik zelf wat moe ben van het werken, heb ik nu een mooi bankje om op te rusten.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.