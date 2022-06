Eerste rit van wielerronde Baloise Belgium Tour komt aan in Louise-Marie: er is een feestje voorzien maar ook veel verkeersmaatregelen

Vorig jaar al eindigde de openingsrit van de Baloise Belgium Tour aan het plein voor de kerk van Louise-Marie. Toen won Robbe Ghys, Remco Evenpoel greep de blauwe leiderstrui. Vanwege corona was er nauwelijks publiek toegelaten, een feestje bouwen mocht al helemaal niet. Dat wordt dit keer anders. Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA): “Supporters zijn zeer welkom in de aankomstzone die open gaat vanaf 14 uur. De renners verwachten we rond 15u30 in Maarkedal, de aankomst is voorzien rond 17u30. Er zijn foodtrucks en een mobiele bar en na de aankomst doet DJ Serge zijn ding. Er is geen parkeerplaats voorzien in de buurt van de aankomstzone. Een fietsenstalling is er wel, aan het kruispunt van de Ommegangstraat en de Hof te Fiennestraat, vlakbij de dorpskern van Louise-Marie. Er rijdt ook een shuttlebus van en naar de aankomstzone tussen 13u30 en 19u30. Die vertrekt aan de Savooistraat in Ronse. Er zijn zes stopplaatsen voorzien op de Ninoofsesteenweg waar ruime parkings zijn. Via de Kanarieberg gaat het naar Louise-Marie.”