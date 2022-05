Een gezonde natuurwandeling en meer bijleren over kruiden? Het kan tijdens de Kruidenwandeling

Oudenaarde 140 leerlingen geëvacu­eerd na brand in klaslokaal in Oudenaarde: “School heeft zeer alert gereageerd”

In de Oudenaardse school Bernardusdriesprong is dinsdagvoormiddag een brand ontstaan. De brandweer en de politie kwamen snel ter plaatse en konden alle 140 leerlingen in veiligheid brengen.

