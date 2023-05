Dwars door Maarkedal voor jonge Remco’s en Wouts

Horebeke­naar Claire Vanhoutte exposeert in Gent: “De toeschou­wer in de ogen staren en de dialoog aangaan”

Kunstschilder Claire Vanhoutte is gehuwd met vice-premier Petra De Sutter en exposeert voor het eerst in Galerie Resonans in Gent. De solotentoonstelling kreeg de titel ‘Between The Lines’.