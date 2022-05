Drie jaar na zijn dood, werd in Louise-Marie een monument onthuld voor schrijver Paul Baekeland

Woordkunstenaar Hilde Rogge kruidde voor de onthulling van het beeld een wandeling doorheen het Muziekbos met gedichten die Paul Baekeland net voor zijn overlijden bundelde in Er viel een dichter uit mijn boom. Dat is meteen ook de titel van het gedicht dat op het monument te lezen staat. Zijn laatste roman, De Speelman, was een aanklacht tegen de drieste bomenkap in dat bos. De wandeling volgde het spoor van de schrijver die er inspiratie en rust vond. In het dagelijkse leven leidde Paul een aannemersbedrijf dat was gevestigd op de Koekamer.

Schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA) herinnerde aan het grote engagement van Paul Baekeland als het ging over natuurbehoud en culturele ontwikkeling. Naast zijn literaire werk, schreef hij ook cursiefjes voor de geschiedkundige kring Businarias. Zijn liefde voor de natuur is in het monument vereeuwigd in de neerdwarrelende blaadjes van een rode beuk waarvan er een echt exemplaar is geplant naast de gedenksteen.