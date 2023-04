Dominique en collega’s: nog altijd anti-Lefevere

Wat als dit trio dertig jaar geleden de kasseien van De Ronde niet had verdedigd? “Bewoners én politici verfoeiden ons: zij wilden comfortabe­le asfaltwe­gen”

“Het was ons niet eens om de koers te doen toen we ons dertig jaar geleden verzetten tegen het verdwijnen van de kasseien op de Haaghoek en nog 24 andere andere plaatsen in de Vlaamse Ardennen”, bekennen Paul Van Ceunebroeck, Marc De Jonghe en Robin Vanheuverswyn. De drie haalden zich de woede op de hals van kasseistrookbewoners én plaatselijke politici, maar prijzen zich vandaag gelukkig om hun kasseikoppigheid. Want je wil je toch niet voorstellen hoe de streek en de koers eruit gezien hadden zonder die cobblestones?