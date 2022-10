Die Winterroose staat na drie jaar weer op de planken met ‘Volgende vraag: geschiedenis’

Die Winterroose speelde voor het laatst in november 2019. Nancy De Roose was toen net voorzitter geworden. “De heropstart verliep moeizaam. We wilden het risico niet lopen door te vroeg te herbeginnen en de verwarring rond wat mocht en niet mocht was te groot. In april heb ik onze leden samengeroepen en de vraag gesteld: wat doen we in 2022? We spelen normaal gezien rond Allerheiligen, het was dus tijd om de koe bij de horens te vatten. Het resultaat is het blijspel ‘Volgende vraag: geschiedenis’ van Paul Dewilde. Een quizploegje van vier leden moet een vervanger zoeken. Om een gastregisseur te vinden kwamen we al te laat. Het is uiteindelijk Frana Jobady geworden. Dat is een samentrekking van de namen van de spelers en de mijne. De regie is immers een gezamenlijke opdracht geworden, met de goede raad van ervaren rot Peter Foucquet. Cindy Valepijn, Bart Stevens, Frank De Potter en Jonas Delarue staan op de scène, met enkele figuranten.”