De wielerkoorts stijgt: wandel langs de hellingen van de Ronde

Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier .

Tijdens deze wandeling kom je voorbij de hoogtepunten van de Ronde van Vlaanderen. Zo passeer je langs de Kortekeer, de Rotelenberg en de Koppenberg. Naast een paar stevige klimmen kom je op deze wandelingen prachtige landschappen tegen. Zo kom je helemaal tot rust in het Koppenbergbos en in het Spijkerbos. Ook voor kinderen is dit een leuke wandelroute, want zij kunnen zich helemaal uitleven in de speelzone in het midden van de bossen.