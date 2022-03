De Talentenboog in Nukerke was dit keer solidair met het Oosten en zamelde spullen in voor Oekraïne

“De kinderen van het vijfde leerjaar hebben me op een middag letterlijk omsingeld”, zegt directrice Roos Lambrecht. “Ze hadden na de les godsdienst een dringende vraag en een negatief antwoord was geen optie. Ze waren tot de conclusie gekomen dat ze hun inspanningen tijdens de vastentijd het best richtten op het helpen van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Daar kun je geen neen op zeggen.”

Arthur Hubeau en Finn Romeyns van dat vijfde leerkaar bevestigen het initiatief. “Het was onze kladgenoot Elias die voorstelde om geld in te zamelen voor de mensen in Oekraïne, zoals we dat het jaar voordien hadden gedaan voor de mensen in het Zuiden. Als we gedurende de veertigdagentijd centjes kregen voor een klusje, of we snoepten en gameden minder dan normaal in ruil voor wat geld, stopten we dat in een envelop die dan naar Broederlijk Delen ging. Dat wilden we ook organiseren voor de mensen die lijden onder de oorlog in Oekraïne. We hebben toen afgesproken dat we in alle klassen zouden langsgaan om de actie voor te stellen. De juf is wel tussengekomen. We hebben geen geld ingezameld maar allerlei materiaal dat de vluchtelingen kunnen gebruiken. Iedereen was heel enthousiast.”

In samenspraak met de actiegroepen die in Ronse en Oudenaarde transporten organiseren richting Pools-Oekraïense grens, werden de ingezamelde spullen opgehaald. Die zijn in eerste orde bestemd voor het vluchtelingenkamp van Przemysl in Polen.