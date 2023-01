De Keizer van het IJzer is een jonge keizerin: Charlotte bakt de beste kedjoarkes van Maarkedal

De juryleden waren anders danig verrast door de grote opkomst. Burgemeester Joris Nachtergaele: “We hadden gedacht aan een kandidaat of tien. Maandagochtend stonden ze met 84 voor de deur, dat was eventjes slikken. En dat slikken werd er niet makkelijker op naarmate het jureren vorderde. Er was evenwel grote unanimiteit om vijf kandidaten over te houden. Van die vijf staken er nog ’s twee bovenuit. En uiteindelijk bleef alleen Charlotte over. Het is ook fijn dat ze nog maar 27 is. We hadden eerst gedacht: dat wordt iets voor oude besjes. Maar ook daar waren we fout en dat is zeer positief.”