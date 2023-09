De Heeren van Schoorisse openen de vernieuwde Kolpaarstraat met een eigen versie van Mario Kart

Welkom in Ron­se-Re­naix, waar het aparte taalregime ook na 60 jaar emotie teweeg­brengt: “Typisch Belgisch compromis duwde prangend probleem in de ijskast”

“Ik treed onder meer op in Ronse”, zei Coco Jr afgelopen zomer tijdens Tien om te Zien op VTM. De enthousiaste reactie van presentator Willy Sommers – “Dat ken ik, Renaix!” – werd door de francofonen van de Oost-Vlaamse stad op applaus onthaald, de flaminganten zakten door hun sofa. Of hoe ook na 60 jaar het aparte taalregime volop blijft leven. “De faciliteitenregeling was destijds zinvol, maar is intussen een politiek probleem geworden”, zegt historicus Hans Haustrate. Een reconstructie van meer dan een halve eeuw betogingen en tegenbetogingen. Ronse of Renaix? It’s complicated.