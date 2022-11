De Bende van Nukerke zag de Rode Duivels verliezen vanuit de parochiezaal

Magaly Vannieuwenhuyze uit Nukerke was op post met haar mama Monique Sanspeur uit Ronse. Allebei zijn ze fan van de Rode Duivel, Magaly wil ook al ‘s supporteren voor Club Brugge. Jan Vertonghen is hun favoriete speler in Duivelsshirt. “We denken dat de Belgen zullen winnen met 1-0 en dan gaan we maar duimen dat ze doorgaan tot aan de finale. Dromen is altijd toegestaan. We zullen in ieder geval blijven komen naar Nukerke want het is hier kleinschalig en gezellig”, luidt het.

Bij de zelfverklaarde VIP- tafel achter de dames zijn de heren minder optimistisch. Kenners, zo bleek achteraf.