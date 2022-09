Dag van de Landbouw: Peter en Leen Capiau-Nachtergaele

Waregem/Anzegem/Ronse/Roeselare Broers samen met immovrouw op beklaagden­bank­je voor cannabis­plan­ta­ge in Waregem

Twee broers uit Anzegem en Nederland moesten zich maandag samen met drie anderen voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor een cannabisplantage met zo’n 800 plantjes in Waregem. Eén van de beklaagden was destijds de dame die in opdracht van haar immokantoor voor de Anzegemnaar op zoek ging een geschikt pand. “Ik kreeg wel argwaan maar was vooraf niet op de hoogte “, aldus de vrouw uit Ronse die door de zaak haar job verloor.

5 september