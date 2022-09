Dag van de Landbouw bij Peter en Leen in Maarkedal: “We willen aan de mensen tonen hoe het dagelijkse leven op onze boerderij eruit ziet”

Elke ochtend gaat om 4u30 de wekker en begint een nieuwe werkdag. Leen: “Dat is dan op voorwaarde dat we ’s nachts niet zijn wakker gebleven omdat een van de koeien moet kalven. We melken 200 koeien in een zij-aan-zijmelkstal voor telkens twee keer twaalf dieren. In totaal hebben we zo’n 300 koeien en kalveren lopen. Omdat we de kalveren heel gezond willen opfokken – want een gezonde start vormt de basis voor een gezonde koe – gaat er veel aandacht naar de kwaliteit van de biestmelk, die continu gecontroleerd en extra gepasteuriseerd wordt. Gras en mais telen we als ruwvoeder, dat samen met perspulp de basis vormt voor het rantsoen van het melkvee.” Verder telen Peter en Leen tarwe, suikerbieten, aardappelen en koolzaad. De aardappelen verkopen ze via een aardappelautomaat.

Cocktailbar en ballonvlucht

Op zondag 18 september willen Peter en Leen vooral tonen dat een landbouwer veel meer is dan de vervelende mens die met zijn tractor het verkeer ophoudt.

Peter: “We zijn met niet veel landbouwers meer en we worden veroordeeld als vervuiler en een gevaar voor de natuur. Met onze opendeurdag willen we dat beeld toch even bijstellen. Je kunt hier van 10 tot 18 uur een route volgen doorheen het bedrijf en zo een beeld krijgen van ons dagelijkse bezigheden. Door de route te volgen kan je het antwoord te weten komen op een aantal vragen en uit de deelnemers trekken we tussen 17 en 18 uur een winnaar die om 18 uur de lucht in mag voor een ballonvaart met vertrek op ons erf. Er is ook veel animatie voorzien: een rodeostier, springkastelen, ritjes op speelgoedtractors … In onze cocktailbar hebben we de Bella, de Margriet en de Rosa en het alcoholvrije Juulke, genoemd naar onze jongste stier. En er is ook champagne.”

Een normale werkdag loopt in de Wijmierstraat ten einde rond 20u30, aanstaande zondag riskeert die iets langer te duren.