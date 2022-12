Crisis nekt boerensupermarkt Boerkoos in Nukerke: “Nochtans heeft dit project van de korte keten veel potentieel”

MAARKEDALBoerensupermarkt Boerkoos langsheen de N60 in Nukerke sluit de deuren. De vier vennoten startten hun zaak in mei 2021. De crisis slaat echter ongenadig toe. “Nochtans blijven we ervan overtuigd dat dit project veel potentieel heeft.”

Els Eeckhout startte samen met haar vennoten Johan, Dominique en Arnaud de zaak op in de lente van vorig jaar: “We hebben heel lang nagedacht en getwijfeld alvorens de stap te zetten. We hadden toen immers nog steeds te maken met corona en we vonden ook de ideale plek niet om Boerkoos op te starten. We zochten aanvankelijk in de streek van Zottegem en zijn uiteindelijk in het hart van de Vlaamse Ardennen beland. We zagen ook hoe er steeds nieuwe initiatieven werden genomen die te maken hadden met voedsel en hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt. De naam komt uit het Vlaams-Brabants dialect. Daar is een boerkoos een groenteboer.”

Boerkoos op de Rijksweg N60 in Nukerke: einde verhaal na anderhalf jaar hard werken.

Uit de eigen streek

De filosofie was zonneklaar, de bereidheid om er vol voor te gaan ook. Els: “We wisten dat we hard zouden moeten werken. Zestig procent van onze producten komen uit de Vlaamse Ardennen. Onze producten worden rechtstreeks geleverd door landbouwers en kleine producenten of we gaan ze daar zelf halen. Vlees, groente, aardappelen, kaas, yoghurt maar ook koffie en bier. De korte keten is de basis van wat we doen. Het aanbod uit de streek wordt aangevuld met dertig procent uit andere Belgische regio’s en tien procent uit de Fair Trade. Daar zitten bijvoorbeeld ook verzorgingsproducten bij. De werking is intens. Toch zag het er een tijdlang prima uit. In de maanden mei en juni draaiden we een behoorlijke omzet. De zomerperiode was lastig maar we konden rekenen op een trouw cliënteel dat van dichtbij kwam maar ook van verder, tot in Gent.”

Duurzaam model

De voorbije maanden oktober en november waren echter crisismaanden. “We zien de omzet zakken. De mensen komen nog wel maar gaan met veel minder producten naar huis. We zitten financieel op een limiet en zien ons genoodzaakt om de winkelactiviteiten stop te zetten, omwille van de steeds stijgende kosten en een drastische omzetdaling die de volledige sector treft. De reacties zijn echter overweldigend. We worden overstelpt met berichten van mensen die hun ontgoocheling uiten, die vragen om toch verder te doen en die laten weten hoezeer ze ons gaan missen. Dus, ondanks deze economische moeilijke tijden, is er in de retail des te meer behoefte aan een alternatief naar model van Boerkoos: een echte duurzame supermarkt met focus op de korte keten.”

En nu?

Op de facebookaccount is te volgen wanneer Boerkoos nog open is, de klanten worden via mail op de hoogte gehouden. Alle hoeveproducten zijn bovendien nog bij de boer te koop, op hun webshop of in hun hoevewinkel. “We bedanken al deze leveranciers en ook onze klanten. En zeker niet te vergeten het personeel dat ons geholpen heeft bij de opstart en nu ook steeds paraat is in deze periode.”

Voor alle info over hoe het nu verder gaat: info@boerkoos.be

