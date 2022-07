Corona of de hitte kunnen de Sint-Michielruiters van Nukerke niet stoppen: 70ste ommegang op rij voor mens en paard

RONSE Utexbel-si­te in de Nino­vestraat mag tijdelijk en onder toezicht slib lozen in de collector van Aquafin

De draadververij van textielbedrijf Utexbel in de Ninovestraat mag slib uit het bezinkingsbekken lozen in de collector van Aquafin. De afdeling was in december stilgelegd nadat er door de milieu-inspectie een te hoge vervuiling was vastgesteld bij lozingen in de Molenbeek.

13 juli