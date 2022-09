Chiro Schorisse viert gouden jubileum tijdens driedaags feest

Met een walking dinner op 9 september wordt het feestweekend afgetrapt. The Kwaremont Brodders, Swoop en de Chiro Schorisse Top 50 ronden de openingsavond af. Voor wie niet thuis geraakt, is er gedurende het weekend een camping voorzien met tenten die je zelf kan meebrengen of huren. De kampeerders krijgen op zaterdagochtend een ontbijt. ‘s Middags is er vanaf 14 uur een startactiviteit voor alle kinderen en jongeren die willen testen of de Chiro iets voor hen is. Op hetzelfde moment worden de ouders geëntertaind met een Schuusiese wandeltocht, voorzien van lekkere tussenstops. De feestbeesten kunnen ’s avonds na de pastabar vanaf 21u30 uit de bol gaan op de jubileum TD.

Zondag wordt op gang getrapt met een brunch. Deze stevige maaltijd zal zeker van pas komen in de namiddag wanneer jong en oud vanaf 14 uur in het strijdperk treden tijdens de Highland Games. De prijsuitreiking vindt plaats bij het afsluitende kampvuur vanaf 19u.

Toegang tot het terrein is volledig gratis gedurende het hele weekend.

Voor meer informatie kan je terecht op https://jubileumchiroschorisse.odoo.com