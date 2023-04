CD&V-Maarkedal wil dat gemeente sportbeoefening van kansarmen terugbetaalt: “Het is onze plicht om vereenzaming en sociale uitsluiting tegen te gaan”

Vallen, opstaan en weer doorgaan: wielertoe­ris­ten bedwingen heuvels, Koppenberg kreeg nog dubbele poetsbeurt

Duizenden wielertoeristen rijden zaterdag door Oost- en West-Vlaanderen over het parcours van de Ronde van Vlaanderen tijdens We Ride Flanders. De deelnemers passeren onder meer over de Paterberg in Kluisbergen en de Koppenberg in Melden (Oudenaarde). Dat levert mooie beelden op.