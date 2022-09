CD&V Maarkedal opgelucht dat statiegeld op blik en plastic flesjes in zicht komt, al is de weg nog lang

“Statiegeld op blikjes en plastic flesjes werkt op dezelfde manier als statiegeld op glazen flesjes zoals dat nu al wordt toegepast. De consument betaalt een klein bedrag extra maar krijgt dit weer terug bij het inleveren van het blikje of flesje. In 2018 stelden we met onze fractie voor dat Maarkedal zou toe treden tot de Statiegeldalliantie. Ons voorstel werd toen echter niet aanvaard. Nu, zoveel jaren later, ziet het er echt naar uit dat het er komt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het systeem ingevoerd zien tegen 2025. En dat is natuurlijk uitstekend nieuws”, zegt Simon Van Quickelberghe, gemeenteraadslid van CD&V Maarkedal.

Levensbedreigend

De CD&V gaat er wel vanuit dat het geen aankondigingspolitiek betreft maar dat de daad bij het woord wordt gevoegd, ook in de gemeente Maarkedal. Simon Van Quickelberghe: ““Zwerfvuil leidt terecht tot grote ergernis bij onze inwoners. Een propere buurt, daar werken we elke dag hard aan. Maar soms lijkt het wel dweilen met de kraan open. Dat is niet alleen storend, het kost de gemeente ook veel geld. Bovendien is het vervelend voor de landbouwers en zelfs levensbedreigend voor de dieren in de weiden. We zijn dan ook verheugd dat er eindelijk beweging komt in de zaak, maar het is natuurlijk spijtig dat er al zoveel tijd verloren is gegaan. Ons voorstel dateert al van enkele jaren geleden en ook nu legt de bevoegde Vlaamse minister nog geen concreet plan op tafel.”

Alliantie

De statiegeldalliantie is een organisatie die in Nederland en Vlaanderen druk wil zetten om statiegeld in te voeren en zo zwerfvuil aan te pakken. Alsmaar meer gemeenten sloten er zich bij aan, vandaag zo’n 70 procent van alle Vlaamse gemeenten. De Vlaamse regering lijkt nu ook overtuigd van het nut om statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flesjes maar op de concrete uitwerking is het nog even wachten. In 2018 en 2019 waren er in de regio al acties om het statiegeld voor plastic flesjes en blikjes in te voeren. Daar gaven toen onder meer ook de politici Cynthia Browaeys, Janna Bauters en Maarten Van Tieghem van Horebeke en Wortegem-Petegem hun steun aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.