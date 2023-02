Buurtcomité GEMOK vraagt om verzet aan te tekenen tegen plannen van gemeentebestuur met de Kortekeer

Woordvoerder Jacques Delmote: “De gemeente Maarkedal heeft een nieuw voetbaldossier ingediend dat minder ambitieus is dan het vorige dat werd geweigerd omwille van te veel overlast voor de natuur. Het alternatief is echter nog steeds niet realistisch. We denken dat door alle voetbalactiviteiten te concentreren op deze kleine site van de Kortekeer, de draagkracht van de plek wordt overschreden. In plaats van enkele malen per week wordt het rond het voetbalterrein een dagelijkse belasting op gebied van geluid, licht en verkeer voor zowel mens als dier. Met de kerngroep GEMOK willen we graag oproepen om bezwaren in te dienen tegen deze uitbreiding van het sportterrein. Het openbaar onderzoek wordt door de gemeente georganiseerd op vraag van de deputatie – provincie Oost-Vlaanderen. Bezwaren zullen enkel aanvaard worden door aangifte via het Omgevingsloket Vlaanderen of door een aangetekend schrijven aan de gemeente. Er kunnen door iedereen bezwaren, standpunten en opmerkingen worden neergelegd tot en met 3 maart 2023.”