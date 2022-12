Buurtbewoners van GEMOK zijn niet gelukkig met nieuwe plannen voor voetbalsite: “Onverantwoord qua verkeersveiligheid, gevaarlijk vanwege grondverschuivingen”

Onverantwoord

Maar bij Geen Ecologische Moord Op de Kortekeer, de actiegroep waarin de omwonenden zich verenigden, klinkt een heel ander geluid.

Jacques Delmote: “Op de Kortekeer zouden een tiental jeugdploegen spelen van KSV Maarkedal en KSK Vlaamse Ardennen. We hebben op de bewuste bijeenkomst aan schepen van Sport Filip Meirhaeghe gevraagd wie er de verantwoordelijkheid zal nemen als er bij de zeer gevaarlijke oversteek van de N60 aan de Kortekeer een kind wordt doodgereden. We hebben geen antwoord gekregen. Aan burgemeester Joris Nachtergaele konden we het niet vragen want hij was er niet, hij had een andere vergadering. Dat is onbegrijpelijk. Elke burger, met enige zin voor redelijkheid en gezond verstand, weet dat er ongelukken zullen gebeuren als kinderen dagelijks over de N60 worden gestuurd. Alleen al vorig jaar vielen op het grondgebied Nukerke op de N60 bij verschillende ongevallen 3 dodelijke slachtoffers. Bovendien komt het verkeer hier terecht in het smalle Heidje en Kortekeer. Ook dat zorgt voor onveilige toestanden. Maar dit gegeven is blijkbaar minder belangrijk dat het per se willen binnenhalen van een politieke trofee voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dit is politiek op zijn smalst.”