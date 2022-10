Boekenverkoop met een slokje rum of tequila

Maarkedal Omer Wattez, een man die u kent van het gelijknami­ge milieu­front, maar véél meer op z’n palmares heeft: “Zonder hem bestonden de ‘Vlaamse Ardennen’ niet”

Velen kennen hem van het milieufront dat zijn naam draagt, maar wist u dat Omer Wattez ook de man is zonder wie we nooit over de ‘Vlaamse Ardennen’ gesproken zouden hebben? Een man die in zowel de Eerste Wereldoorlog als de schoolstrijd ongenuanceerd in het kamp van ‘de vijand’ geplaatst werd? Een man die veel meer betekend heeft voor onze regio dan we vermoeden. En daar wil Marc Vuylsteke (81) verandering in brengen met een boek, waar hij grofweg 15 jaar aan werkte. “Hij was een flamingant die het wantrouwen van flaminganten genoot. Zo zie je maar dat alles relatief is.”

