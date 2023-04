Bib zoekt vrijwilligers die willen voorlezen en senioren die graag zelf lezen (en babbelen)

Van het leger naar de kajak... De straffe comeback van ex-olym­piër Laurens Pannecouc­ke (34): “Mijn vrienden lachten wat met me, maar nu zijn ze stiller”

“Nee, mijn vrouw stond niet te juichen toen ik haar vertelde dat ik aan een comeback wou beginnen. Intussen steunt ze me wel helemaal, ook omdat ze ziet dat ik daar gelukkig van word.” Kajakker Laurens Pannecoucke (34) staat voor twee cruciale weken. Dit weekend neemt hij deel aan het BK in Harelbeke, over twee weken wil hij een medaille op de belangrijke Waterland Marathon in Amsterdam. Nochtans had de beroepsmilitair nooit gedacht dat hij ooit nog opnieuw in een kajak zou stappen... tot hij op de Lokerse Feesten verzeilde.