Bewoners Rattepoel hebben het gehad met aanslepende rioleringswerken: “Al een half jaar vertraging, gebrekkige communicatie en geen uitzicht op het einde”

MAARKEDALDe bewoners van de Rattepoel in Maarke-Kerkem zijn de wegenwerken in hun straat beu. Die zijn gestart halverwege januari van dit jaar en hadden eigenlijk al maanden achter de rug moeten zijn, maar hun straat ligt nog steeds open. Schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) hoopt dat het tegen eind februari in orde komt.

Op 17 januari van dit jaar zijn in de Wijmierstraat en de Rattepoelstraat riolerings- en wegeniswerken van start gegaan. De gemeente Maarkedal is, samen met Farys, de opdrachtgever, de NV Wannyn uit Kluisbergen is de aannemer. De werken zouden normaal 95 werkdagen in beslag nemen, maar de straten liggen, bijna een jaar later, nog steeds helemaal open.

Joris De Witte (27) kocht er onlangs samen met zijn partner een huis en krijgt het langzamerhand op zijn heupen van de vertraging. Hij is niet de enige bewoner die zich ergert aan de gang van zaken. Onder meer de communicatie van de aannemer is ondermaats. “We hebben een Whatsapp-groep waarin de aannemer zit, samen met de bewoners van de straat. Daarin kregen we vorige week ’s avonds de melding dat we vanaf de volgende ochtend om 7 uur gedurende enkele dagen niet met de wagen tot aan onze woning zouden geraken. Dat slaat natuurlijk nergens op. Enkele buren verwachtten in die tijd leveranciers die ze, niet voor het eerst, moesten afbellen. Anderen moesten nog maar ’s aan het improviseren slaan om praktische afspraken geregeld te krijgen. Omdat er nogal wat opmerkingen kwamen, liet de aannemer weten dat hij voortaan niet meer zou communiceren ‘omdat hij toch nooit goed kan doen’.”

Volledig scherm Schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuyze: wel degelijk aandacht voor de klachten. © GEDR

Hinder beperken



De reden voor de stijgende irritatie ligt voor een deel in de grote vertraging die de werken hebben opgelopen. Schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) heeft begrip voor dat ongeduld, maar kan er op zich weinig aan verhelpen. “De straat heet Rattepoel en die naam is er niet zomaar aan gegeven. De ondergrond is erg vochtig en dat heeft de aannemer parten gespeeld toen die er de nieuwe riolering wou aanleggen. Er moesten wat aanpassingen gebeuren bij het uitgraven van de greppels. Het gevolg daarvan was een aanzienlijke vertraging. Vanuit de gemeente hebben we echter altijd geprobeerd om een duidelijke communicatie aan te houden met de bewoners. Wekelijks bezorgen we hen een verslag van wat er wordt besproken op de werfvergadering. Er is ook met staalplaten een aparte parking aangelegd op een afgehuurde weide op de hoek van de Rattepoel en de Wijmierstraat, waar de bewoners hun wagen kunnen parkeren. Het klopt dat sommigen dan nog een eind moeten stappen om aan hun huis te geraken, maar we proberen de hinder echt wel te beperken. De parking is nu trouwens uitgebreid met een zestal plaatsen. Het is dus niet zo dat we geen aandacht hebben voor de praktische problemen op de Rattepoel.”

Quote De parking is uitgebreid met een zestal plaatsen. Het is dus niet zo dat we geen aandacht hebben voor de praktische problemen op de Rattepoel Schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuyze

Februari?

Dat er minder goed wordt gecommuniceerd door de aannemer, is nieuw voor de schepen. “Maar als dat zo is, zullen we hem zeker vragen om dat bij te stellen. Ik zit zelf niet in het bewuste Whatsapp-groepje, ik weet dus niet wat daar wordt gezegd. Maar die minder opbouwende reacties zijn wellicht een momentopname. We zitten nu ook weer met de vrieskou waardoor de werken opnieuw zijn stilgelegd. Als alles een beetje meezit, moet de toplaag in de straat in tegen eind februari echter kunnen worden gelegd. Later dan voorzien, dat klopt. Dat hoort er nu eenmaal bij, vrees ik.”

De bewoners hopen dat het inderdaad snel in orde komt: “De berichtjes die we van de gemeente wekelijks krijgen, zijn vaak al achterhaald als ze binnenlopen. Als de aannemer iets sneller op de bal speelt, kunnen er al veel misverstanden worden vermeden. Daar kijken we naar uit. En vooral ook naar het einde van de werken.”

Een buurvrouw die voor het overige geen commentaar wenste te geven, relativeerde één en ander: “Het is inderdaad vervelend, maar ook niet weer zo erg allemaal.”

Volledig scherm 95 werkdagen vanaf 17 januari 2022, dat wa shet plan. © GEDR

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.