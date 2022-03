Beschermde vierkanthoeve Schaliënhof komt in aanmerking voor premie in het kader van het relanceproject Erfgoed en Wonen

De hoeve Schaliënhof werd gebouwd in 1840 maar staat op een site die merkelijk ouder is. Het is een representatief voorbeeld van een rijke vierkanthoeve die ook een herenhuis, een bediendewoning, een aantal nutsruimten, een schuur en stallingen omvat. Het erf werd volledig met kasseien aangelegd. De hoeve bleef nagenoeg intact bewaard en is daarom representatief voor de landelijke architectuur in de eerste helft van de 19de eeuwen in de Vlaamse Ardennen.

Relance

Onder het relancethema ‘Erfgoed en wonen’ selecteerde de bevoegde Vlaams minister Mathias Diependaele vijf dossiers voor een totaal premiebedrag van 1,6 miljoen euro. Daaronder ook het Schaliënhof dat in de komende jaren wordt omgebouwd tot een woongemeenschap.

In totaal gaat het om 18 erfgoedprojecten en 13 miljoen euro subsidie. Minister Mathias Diependaele: “Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten rond beschermd onroerend erfgoed werken we voortaan met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. Om lange wachttijden te vermijden engageren we ons enkel voor dossiers waarvoor budget voorzien is. Uitzonderlijk versnelden we eind vorig jaar de procedure voor oproepen voor thema’s in het kader van relance. Daardoor kunnen we nu de eerste 18 dossiers bekend maken die groen licht krijgen om een definitief premiedossier in te dienen. Zo willen we snel nieuwe investeringen mogelijk maken en zuurstof geven aan de erfgoedsector.”