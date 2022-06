Aankomst van Baloise Tour lokt wielerliefhebbers naar Louise-Marie. “Enkele weken geleden stond ik nog bij de paus in Rome, nu drinken we een pintje op de gezondheid van Mads Pedersen”

In het geval van Pieter was dat een evidentie want aan dezelfde tafel zat ook Mark Devenyns, de oom van wielrenner Dries die in het team van Patrick Lefevere de meesterknecht is van wereldkampioen Julian Alaphilippe. “Maar het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit”, vertelt Elie Verplancken. “Wij komen voor de koers en we zijn al content dat we hier weer mogen zijn. Vorig jaar hield corona ons nog thuis, dat zien we niet te graag opnieuw gebeuren.” In het gezelschap ook Eddy Vandenberghe uit Ronse die aan het bekomen is van de voorbije Fiertelommegang waaraan hij meewerkt als lid van het Fiertelcomité. “En een paar weken geleden mocht ik ook al mee met een delegatie uit Ronse op audiëntie bij paus Franciscus in Rome. Daarmee vergeleken heb je bij de Baloise Belgium Tour natuurlijk iets minder protocol”, lacht hij. “Maar we zijn graag bij de koers en de omstandigheden zijn ideaal: mooie plek, vier passages aan de meet en alles van eten en drinken dat we nodig hebben. Men zal opmerken dat we ook water drinken en niet alleen bier. Straks wordt dat wel een pintje ter ere van de winnaar, wie het ook moge zijn.”