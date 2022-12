323.754 keer bedankt! Deze verhalen uit Maarkedal raakten jullie in 2022 het meest: van een tragisch ongeval tot een bekroonde wijnkaart

MAARKEDAL OCMW Maarkedal verzamelt tweede­hands­spul­len voor kinderen in ‘t Kadeetje

OCMW Maarkedal gaat op vrijdag 30 december van start met ’t Kadeetje, een ruimte in het Administratief Centrum in Etikhove waar tweedehandsspullen ingezameld worden om in de noden van kansarme kinderen te voorzien.

8:17