Zonne- en Oostereindestraat in Lummen worden feestelijk geopend: “Je veilig verplaatsen als fietser en voetganger is de focus van het uitgewerkte ontwerp”

Davy Exelmans (48), voormalig medewerker bij provincie­do­mein De Halve Maan, plots overleden: “Een fijne collega met het hart op de juiste plaats”

Provinciemedewerker Davy Exelmans is maandag in zijn woning in Tielt-Winge plots overleden. Davy is in de streek geen onbekende. De man, die zowat twintig jaar medewerker was bij het provinciedomein De Halve Maan, was er regelmatig terug te vinden aan de rand van het zwembad als redder. Maar naast zijn ‘job’ was Davy aan het zwembad van Aarschot te zien.