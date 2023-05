Zo VeloVeilig is Lummen: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Marieke “Wielemie” Vervoort opgenomen in Vlaamse Canon: “Vandaag zou ze 44 geworden zijn... Een prachtig verjaar­dags­ca­deau, ze blijft ons verbazen”

Bijna drie jaar is er aan gewerkt, maar nu is hij er eindelijk: de Canon van Vlaanderen. Een chronologisch overzicht van gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken die de geschiedenis van Vlaanderen sterker in de verf moeten zetten. En niemand minder dan paralympisch rolstoelatlete Marieke Vervoort (10 mei 1979 – 22 oktober 2019) staat er in. Haar ouders kwamen het vandaag te weten, en nog wel op de verjaardag van hun ‘Wielemie’.