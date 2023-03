Zijn de huurprijzen in Lummen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Basketbal TDW1 Pijnlijke nederlaag voor Annika Van Heukelom en Athenas Lummen tegen Sparta Laarne: “Balverlie­zen deden ons na rust de das om”

De sfeer was geweldig in ‘Sportcomplex Vijfsprong’ in Lummen met de komst van rechtstreekse concurrent Sparta Laarne. Athenas Lummen kreeg dit seizoen te kampen met blessureleed en staat met de rode lantaarn in handen. De hoop was groot om de broodnodige punten thuis te houden tegen Laarne. Na een schitterende eerste helft leden de Lummense meisjes te veel balverliezen. In de slotfase kon Laarne optimaal profiteren en na een 62-68 huiswaarts keren met de gouden punten.