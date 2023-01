Zestiger uit Diest omgekomen bij verkeersongeval op E314 in Lummen

Beringen Van de oorlog in Oekraïne tot Will Smith op de Oscars: LE­GO-jaarover­zicht is vanaf morgen te bezichti­gen in Beringen

Het is voor Maarten Verlinden (43) intussen een traditie geworden: het afgelopen jaar visueel vormgeven met LEGO-blokjes. Koningin Elizabeth die overleden is, de Boerentoren in Antwerpen of de Vlaamse bevolking die massaal zonnepanelen laat plaatsen, het is vanaf morgen allemaal te bezichtigen in de Beringse bibliotheek. De LEGO-kunstenaar vertelt ons hoe dat in zijn werk gaat, en het blijkt geen sinecure.

24 januari