Zes snelwegwerven op komst in Limburg: hier ondervind je de grootste hinder

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft vanmorgen het werfseizoen langs snelwegen afgetrapt in Maasmechelen. Dit jaar wordt er op 46 plaatsen gewerkt, waaronder 6 projecten in Limburg. Hier lees je op welke plaatsen je komend jaar hinder mag verwachten.

1. Renovatie viaduct Boorsem: tot juni 2023

De werken aan het viaduct van de E314 in Boorsem bij Maasmechelen zijn al een jaar bezig en zullen wellicht tot juni van dit jaar duren. Er is beperkte verkeershinder, behalve in de weekends dat er afsalteringswerken plaatsvinden. Het asfalteren gebeurt tijdens vier weekends in april, mei en juni. Op die momenten zal er zware verkeershinder zijn.

2. Renovatie spoorwegbrug in Lummen: tot zomer 2023

Op de E314 wordt ter hoogte van Lummen en richting Lummen gewerkt aan de renovatie van de spoorwegbrug. Er is slechts beperkte hinder omdat de werken vooral op de pechstrook gebeuren. Vanaf eind maart moet het verkeer richting Leuven over twee versmalde rijstroken passeren met een doorsteek door de middenberm.

3. Renovatie brug aan Mispadstraat in Genk: half maart tot april 2023

Vanaf 13 maart wordt de brug aan de Mispadstraat over de E314 in Genk gerenoveerd. Tijdens de werken is de brug volledig afgesloten voor verkeer. De pechstrook van de E314 wordt plaatselijk ingenomen. ‘s Nachts wordt ook één van de rijstroken ingenomen voor de werken. Voor doorgaand verkeer is er beperkte hinder.

4. Aanleg spitsstrook op E313 tussen Beringen en Ham: eind maart 2023-2024

Eind maart starten de werken voor de aanleg van een spitsstrook op de E313. De pechstrook wordt voor de werken ingenomen en men mag er maximum 90km/u rijden. Ook de op- en afritten Beringen en Tessenderlo worden vernieuwd. Die zullen tijdelijk en afwisselend gesloten worden tijdens het weekend.

5. Vernieuwen van van E313 en E314 aan knooppunt Lummen: 18-21 mei 2023

Aan het knooppunt Lummen worden de E313 en de E314 vernieuwd in een verlengd weekend in mei. De lus komende van de E313 uit Antwerpen naar de E314 richting Nederland wordt tijdens de werken afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex Zolder Industrie.

6. Plaatsen van geluidsschermen op E314 tussen Genk-Oost en Genk-centrum: tweede helft van 2023

De werken op de E314 zullen plaatsvinden richting Leuven. Tijdens de tweede helft van het jaar worden over een periode van drie maanden geluidsschermen geplaatst. Richting Leuven rijdt het verkeer over versmalde rijstroken. Het is bovendien mogelijk dat het op- en afrittencomplex Genk-Oost richting Leuven tijdelijk afgesloten wordt.

