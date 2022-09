Werken uitgesteld door slechte weersvoorspellingen

Beringen Dorpscine­ma trekt opnieuw door Beringen

Sinds 2020 vertoont CC Beringen aan het eind van de zomer films in openlucht op idyllische plekjes in Beringen. Omdat het publiek het concept kan smaken, keert de dorpscinema terug voor een nieuwe editie. Begin september kan je zo onder andere gratis naar de films Rookie met Matteo Simoni in de hoofdrol en Dealer van regisseur Jeroen Perceval.

3 september