Werken aan E314-brug in Lummen: tot juli rijd je over versmalde rijstroken

Diest Expo wolven in Vlaanderen van 14 februari tot 26 maart

Vanaf mei 2019 reisde de Pop-up Expo ‘Wolven in Limburg‘ doorheen Limburg. Tienduizenden mensen gingen de voorbije jaren al op bezoek: een overweldigend succes. De Pop-up Expo partners hebben nu beslist om de Expo in 2023 nog verder te zetten op verschillende locaties en nu dus ook in het bezoekerscentrum in Diest.

3 februari