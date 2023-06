WEER. Zo goed als heldere ochtend in Lummen

Beste Cyber Agents HackShield gehuldigd in Diest

In februari lanceerden stad Diest en politiezone Demerdal-DSZ het online spel HackShield in de Diestse scholen. Kinderen leren er spelenderwijs over de gevaren van het internet. Elk kind kan het spel individueel spelen, maar ook leerkrachten kunnen met HackShield aan de slag in klasverband. De scores van de spelers worden bijgehouden in een klassement per gemeente.