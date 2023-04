WEER. Vanochtend kans op helder weer in Lummen

Volksjury geloot in assisen­zaak rond dodelijke steekpar­tij in Diest

In het Leuvense assisenhof is woensdag de volksjury geloot in de zaak van Bahri Hadjiev (31). Vanaf maandag staat hij er terecht voor de moord op Kevin Van Gelder. Tijdens een ruzie in Diest stak hij het slachtoffer bijna twee jaar geleden neer met een mes.