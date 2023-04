WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Lummen

HUIZEN­JACHT. Het groene Kermt bij Hasselt: “Vanaf 300.000 euro scoor je hier instapkla­re woning mét tuin”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze keer bezoeken we Kermt in Hasselt met ERA Nobis. “Dé perfecte locatie voor liefhebbers van rust en natuur op een steenworp van het bruisende stadsleven.”