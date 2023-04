WEER. Vanochtend bewolkt weer in Lummen

VOETBAL DERDE NATIONALE B Eendracht Termien wint derby tegen Pelt en pakt derde periodeti­tel: “Bij winst in Geel en als Wellen Wezel punten afsnoept, zijn we kampioen”

De slotspeeldag in derde nationale B belooft een absolute thriller te worden. Omdat de topper tussen Wezel en Geel op een gelijkspel eindigde en Termien de derby tegen Pelt won, verkleint het team van trainer Dennis Hamers de kloof in de rangschikking. Met slechts één punt achterstand op leider Wezel doet Termien weer helemaal mee voor de titel. “Maar dan heb ik wel de hulp van mijn ex-club Wellen nodig. Zij moeten leider Wezel punten afsnoepen en wij moeten sowieso winnen in Geel”, rekent Dennis Hamers.