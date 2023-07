WEER. Redelijk helder in Lummen vanochtend

Feeërieke lichtjes in de Japanse Tuin, skaten door de straten of ‘een danske placeren’ op Laura Lynn: dit wordt jouw zomer in Hasselt

Nu de vakantie officieel begonnen is, kunnen we onze agenda volplannen met allerlei zomeractiviteiten. Daarvoor hoef je in Limburg niet ver te reizen: onze provinciehoofdstad heeft de komende twee maanden heel wat op het programma staan. Of je nu wil chillen op een zwoele zomeravond of liever de beentjes losschudt, hier vindt elke Limburger iets naar zijn zin.