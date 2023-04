WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden in Lummen vanochtend

Beringse kinderen worden marktkra­mers

Beringse kinderen kunnen deze week hun droom om marktkramer te worden in vervulling laten gaan. Op de markten in Beringen-Centrum, Beverlo en Paal krijgen zij namelijk de kans om mee te draaien in een echte marktkraam tijdens de ‘markt op kindermaat.’ Schepen voor Ondernemen licht toe hoe dat in zijn werk gaat: “Het leek ons een leuk idee om kinderen te laten kennismaken met de leefwereld van een marktkramer en dat kan best door er zelf middenin te staan.”