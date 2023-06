WEER. Kans op bewolking in Lummen vanochtend

Gekleurde tennisbal­len steken park van Paal in zomers jasje

Vandaag werd in Paal (Beringen) het kunstproject ‘Zomer(kunst) in het Park met Ballen’ ingehuldigd. Felgekleurde tennisballen geven het park een zomerse toetst. Kinderen kunnen dan weer op zoek gaan naar de rups om kans te maken op een prentenboek: “Zomer(kunst) in het Park met Ballen geeft kleur aan het park, slaat de verbinding met de omgeving van OC De Buiting en voegt extra kunst in de publieke ruimte in onze stad toe.”