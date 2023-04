WEER. Kans op bewolking in Lummen vanochtend

Al wandelend vergaderen, of even lopen onder de middag? Genk-Zuid krijgt eerste ‘loopbaan’ voor sportieve werkpauzes

Op het industrieterrein Genk-Zuid is voortaan een ‘loopbaan’, een bewegwijzerde route waar werknemers van omliggende bedrijven kunnen sporten of al wandelend kunnen vergaderen. De loopbaan in Genk-Zuid is daarmee de eerste in Limburg. “Sport verbindt mensen met elkaar, daarom is de werkomgeving ook de ideale plek om mensen extra te stimuleren om een actieve levensstijl aan te nemen”, zegt schepen van Sport Kathleen Partoens (CD&V).