WEER. In Lummen redelijk helder weer vanochtend

Lummens gemeente­raads­lid Betty Luyten gaat met pensioen en krijgt titel van ereschepen

Lummens gemeenteraadslid Betty Luyten gaat met pensioen. Drie mandaten lang, van 2001 tot en met 2018, was ze schepen in de gemeente en nam ze onder andere de thema’s onderwijs, buitenschoolse opvang en kunstonderwijs in Lummen voor haar rekening. Ook na haar periode als schepen bleef Betty zetelen in de gemeenteraad en de OCMW-raad van Lummen. Om haar te bedanken voor al haar inspanningen, kreeg ze van het Lummense gemeentebestuur de titel van ereschepen.