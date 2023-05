WEER. In Lummen helder weer vanochtend

BINNENKIJ­KER. Het Blauwe Huis van Ine en Jurgen: “We hebben in de kelder nog een stukje Atomium liggen”

Van lichtgevende benen en echte treindeuren tot een schommel in huis: Ine (52) en Jurgen (52) gidsen ons doorheen hun blauwe huis in Tessenderlo. Hoewel de felgekleurde woning voor de buurtbewoners in het begin even schrikken was, is het intussen uitgegroeid tot een begrip in de omgeving. “Zelfs voor de architect gingen onze ideeën te ver. Gelukkig had de ambtenaar van de gemeente die ons dossier moest goedkeuren, wel moderne ideeën.”