Vijf nachten lang werken op autosnelwegen in Limburg

Oprit één nacht afgesloten

Tijdens de nacht van maandag 17 oktober op dinsdag 18 oktober worden de ventweg en afrit richting Centrum-Zuid in Houthalen plaatselijk hersteld. Daarom dienen beide opritten van de snelweg richting Lummen die nacht afgesloten te worden op het complex 29 Houthalen-Helchteren/Zonhoven. Centrum-Zuid is dan vanop de snelweg tijdelijk bereikbaar via de Grote Baan (N715). Voor het verkeer wordt er een omleiding gesignaleerd over de calamiteitenroutes via de gewestwegen richting een eerstvolgende oprit van de E314 richting Lummen. Tijdens de andere vier werknachten zijn er geen afsluitingen van op- of afritten op de Limburgse snelwegen.