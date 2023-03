Vanochtend kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Lummen

Independer 100.000 Belgen rijden rond zonder autoverze­ke­ring: dit riskeren ze

Het zijn best wel choquerende cijfers: in ons land rijden er volgens schattingen tienduizenden voertuigen zonder autoverzekering rond. Welke risico’s loop je in dat geval? En wat moet jij, zelf verzekerd zoals het moet, doen als de tegenpartij bij een ongeval niet verzekerd is? Independer.be legt het je uit.