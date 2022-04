Vanaf eind april kan je weer meedoen met Start to Mountainbike

Wil jij de beleving op de mountainbike verhogen? Schrijf je dan in voor Start to Mountainbike 1.0. Tijdens deze reeks leer je een aantal basis skills samen met tal van tips en tricks. Zo leer je klimmen, dalen, Bunny Hop en Surplace. De reeks voor beginners start op 24 april en gaat door op vier opeenvolgende zondagen van 9 tot 12 uur. Heb jij de smaak al te pakken? Dan is de Start to Mountainbike 2.0 meer jouw ding. Dit is de vervolgreeks op de initiatiereeks voor beginners. Hier leer je je technische skills verbeteren en je conditie op de mountainbike verhogen. Deze lessenreeks begint op 22 mei en gaat door op vier opeenvolgende zondagen van 9 tot 12 uur. De Start to Mountainbike gaat door aan het Schulensmeer op Demerstraat 60 in Lummen. Inschrijven kan via deze link. De Start to Mountainbike kost 35 euro voor vier lessen. Je kan voor 40 euro een mountainbike huren. Meer informatie vind je hier.