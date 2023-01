UPDATE: Brand uitgebroken in loods in Lummen, vuur onder controle

Omstreeks 17 uur is een hevige brand uitgebroken in een loods achter de Schalbroekstraat in Lummen. “Het vuur was vanop een vrij grote afstand te zien, dus er was heel wat rookontwikkeling”, vertelt Gretel Kerkhofs van Brandweerzone Zuidwest Limburg. “Het vuur is intussen onder controle en onze ploegen blussen op dit moment nog na.” Om de bluswerken in goede banen te leiden, is de verbindingsweg tussen Lummen en Linkhout afgesloten. “Wanneer die weer zal openen, kunnen we momenteel niet voorspellen, maar het zal een kwestie van uren zijn.”