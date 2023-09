Unieke glazen operatiezaal maakt van Equitom grootste paardenkliniek van Europa: “Zo’n innovatie is zelfs voor de Belgische humane wetenschap ongezien”

Ex-agent sleept overste voor de rechter voor nalatig­heid: “Beklaagde worstelt al tien jaar met deze zaak”

De driekoppige correctionele rechtbank in Hasselt boog zich maandagochtend - na bijna tien jaar -over de zaak van oud-agent Mario Ghijs. De man sleepte - samen met enkele oud-collega’s - hun korpschef, politiezone Carma én overste Sophie Lever (45) voor de rechter voor nalatigheid tijdens rellen in de wijk Meulenberg waarbij Ghijs levensbedreigend gewond raakte. “Als hij een helm had gehad, waren de gevolgen niet zo erg geweest”