Van waterpret in Landen tot ontsnappen in Herent: 7 leuke binnenacti­vi­tei­ten met de kinderen in Leuven en het Hageland

Er zijn nog een paar zekerheden in het leven, maar goed weer hoort daar in België alvast niet bij. Gelukkig kan je ook bij regenbuien op stap met je kleine oogappel om hem of haar een leuke vakantiedag te bezorgen. Onze redactie ging op zoek naar zeven leuke adresjes met een dak in Leuven en het Hageland. Van bowlen in Keerbergen tot lasershooten in Leuven: ook binnen kan je je amuseren.